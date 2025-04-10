«Он мой друг»: Трамп признался в симпатии к Си Цзиньпину и заявил о готовности к встрече

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Белом доме.

«Конечно. Он мой друг. Мне он нравится. Я его уважаю», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.