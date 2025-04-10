«Он мой друг»: Трамп признался в симпатии к Си Цзиньпину и заявил о готовности к встрече
Трамп назвал Си Цзиньпина другом и подтвердил готовность к встрече с ним
Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b / Flickr / Trump White House Archived
Президент США Дональд Трамп выразил готовность к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Белом доме.
«Конечно. Он мой друг. Мне он нравится. Я его уважаю», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.
Однако Трамп добавил, якобы власти Поднебесной не относились к Соединённым Штатам хорошо.
Напомним, что отношения США и Китая переживают непростой период. Трамп де-факто объявил Пекину экономическую войну, задрав пошлины на всю импортную продукцию. Власти КНР не стали терпеть этот шантаж и ответили зеркально. В результате Вашингтон ещё больше увеличил тарифы.