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9 апреля, 21:09

«Он мой друг»: Трамп признался в симпатии к Си Цзиньпину и заявил о готовности к встрече

Трамп назвал Си Цзиньпина другом и подтвердил готовность к встрече с ним

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b / Flickr / Trump White House Archived

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b / Flickr / Trump White House Archived

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Белом доме.

«Конечно. Он мой друг. Мне он нравится. Я его уважаю», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Однако Трамп добавил, якобы власти Поднебесной не относились к Соединённым Штатам хорошо.

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Напомним, что отношения США и Китая переживают непростой период. Трамп де-факто объявил Пекину экономическую войну, задрав пошлины на всю импортную продукцию. Власти КНР не стали терпеть этот шантаж и ответили зеркально. В результате Вашингтон ещё больше увеличил тарифы.

Лия Мурадьян
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