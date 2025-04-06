В США назвали КНР победителем торговой войны, инициированной администрацией Трампа

Китай оказался в выигрышном положении на фоне глобального торгового противостояния, спровоцированного президентом США Дональдом Трампом, сообщает Wall Street Journal. По мнению аналитиков, жёсткие тарифные меры Вашингтона привели к перераспределению сил в международной торговле, и одним из главных бенефициаров этой ситуации стала КНР.

«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин», — говорится в материале.