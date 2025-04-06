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5 апреля, 22:28

В США назвали КНР победителем торговой войны, инициированной администрацией Трампа

WSJ: Си Цзиньпин стал победителем в торговой войне, инициированной Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Octavio Hoyos

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Octavio Hoyos

Китай оказался в выигрышном положении на фоне глобального торгового противостояния, спровоцированного президентом США Дональдом Трампом, сообщает Wall Street Journal. По мнению аналитиков, жёсткие тарифные меры Вашингтона привели к перераспределению сил в международной торговле, и одним из главных бенефициаров этой ситуации стала КНР.

«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин», — говорится в материале.

Ранее США годами добивались от европейских стран сокращения экономических связей с Пекином, однако теперь действия Трампа, напротив, ускоряют их сближение с Китаем. Азиатские государства, недовольные американской политикой, также могут начать рассматривать КНР в качестве альтернативного торгового партнёра.

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Напомним, начале апреля американские власти повысили импортные пошлины до 10%, а для некоторых стран, включая КНР, ставка достигла 34%. В ответ Китай ввёл симметричные меры, установив аналогичный тариф на товары из США.

Артём Гапоненко
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