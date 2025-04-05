От «Авиаторов» до секс-игрушек: Пошлины Трампа скажутся на самых популярных в США товарах
Bloomberg: Из-за пошлин Трампа в США могут подорожать парики и секс-игрушки
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Из-за торговых тарифов, которыми президент США Дональд Трамп обложил импортные товары, возрастут цены на многие популярные у американских граждан товары — от больничных коек до париков и секс-игрушек. Об этом сообщает Bloomberg.
Что подорожает:
- Очки Ray-Ban (производятся в Италии) — пошлина до 20%. Очки Aviators крайне популярны у населения Штатов, например их носил экс-президент США Джо Байден.
- Капсулы Nespresso (Швейцария) — тариф 31%. Этими капсулами ежедневно пользуется почти треть американцев.
- Парики и накладные ресницы (Китай) — пошлина до 34%. Рынок, на 90% зависящий от китайского импорта, столкнется с дефицитом или ростом цен.
- Секс-игрушки (Китай, Индия) — тарифы 34% и 26% соответственно. Ранее до 70% таких товаров в США были китайского производства.
- Больничные койки Linet (Чехия) — используются в 40% американских клиник. Производитель уже предупредил о скором подорожании.
- Ботокс AbbVie (Ирландия) — пока не под пошлинами, но эксперты прогнозируют включение в список. Поскольку инъекции не покрываются страховкой, пациенты заплатят больше.
- Умные кольца Oura (Финляндия) — гаджеты за $349+ тоже могут стать дороже.
В материале говорится, что производители ищут способы компенсировать издержки — либо за счёт роста цен, либо за счёт сокращения затрат. В любом случае потребители столкнутся с более высокими чеками не из-за инфляции, а из-за новых тарифов.
Ранее Life.ru рассказывал, что один из мировых лидеров автомобилестроения — японская компания Nissan — обдумывает возможность перенести часть производственных мощностей в Штаты, чтобы избежать новых пошлин на свою продукцию. Тарифы американского лидера уже оказали существенное влияние на мировой авторынок, например, эти меры прочувствовала крупная нидерландская корпорация Stellantis, владеющая марками Opel, Peugeot и Jeep. Концерн был вынужден поставить на паузу работу производств в Канаде и Мексике.