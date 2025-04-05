От «Авиаторов» до секс-игрушек: Пошлины Трампа скажутся на самых популярных в США товарах

Из-за торговых тарифов, которыми президент США Дональд Трамп обложил импортные товары, возрастут цены на многие популярные у американских граждан товары — от больничных коек до париков и секс-игрушек. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что производители ищут способы компенсировать издержки — либо за счёт роста цен, либо за счёт сокращения затрат. В любом случае потребители столкнутся с более высокими чеками не из-за инфляции, а из-за новых тарифов.