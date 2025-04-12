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Регион
11 апреля, 22:18

В Приморье задержали водителя внедорожника, намеренно сбившего собаку

В Приморье произошёл вопиющий случай жестокого обращения с животными, вызвавший широкий общественный резонанс. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, водитель внедорожника намеренно совершил наезд на собаку по кличке Черныш и скрылся с места происшествия.

Запись с камер видеонаблюдения, стремительно разошедшаяся по социальным сетям, ярко иллюстрирует момент преступления: чёрный пёс бросается на проезжающий автомобиль. Водитель, вместо того чтобы избежать столкновения, намеренно поворачивает руль в сторону животного и сбивает его. После этого машина уезжает с места трагедии, оставив смертельно раненого пса на дороге.

В Приморье задержали водителя внедорожника, намеренно сбившего собаку. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Сотрудники ОМВД России по Находке оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого. В настоящее время он задержан.

«По данному факту полицейскими начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — написала Волк.

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Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Артём Гапоненко
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