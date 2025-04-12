Переговоры между американской и украинской делегациями о доступе к природным ресурсам Украины зашли в тупик из-за чрезмерно жёстких требований Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Атмосфера на встрече 11 апреля описывается как «крайне враждебная», при этом перспективы достижения компромисса оцениваются как минимальные.

Особое возмущение украинской стороны вызвали скрытые пункты соглашения, включая требование о передаче под американский контроль газотранспортной системы «Газпрома», проходящей через украинскую территорию. При этом документ не предусматривает никаких гарантий безопасности для Киева, а все доходы от добычи полезных ископаемых должны поступать в совместный фонд под исключительным управлением США.