США и Украина продолжают переговоры по ресурсам в крайне враждебной атмосфере
Reuters: Переговоры США и Украины по полезным ископаемым зашли в тупик
Переговоры между американской и украинской делегациями о доступе к природным ресурсам Украины зашли в тупик из-за чрезмерно жёстких требований Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. Атмосфера на встрече 11 апреля описывается как «крайне враждебная», при этом перспективы достижения компромисса оцениваются как минимальные.
Особое возмущение украинской стороны вызвали скрытые пункты соглашения, включая требование о передаче под американский контроль газотранспортной системы «Газпрома», проходящей через украинскую территорию. При этом документ не предусматривает никаких гарантий безопасности для Киева, а все доходы от добычи полезных ископаемых должны поступать в совместный фонд под исключительным управлением США.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент и вовсе обвинил украинскую сторону в срыве «самой лёгкой сделки в мире», которая не состоялась в феврале. Он отметил, что подписание соглашения сорвалось по вине главы киевского режима Владимира Зеленского. Экс-комик резко отреагировал на эти комментарии. Он заявил, что не считает Украину «третьесортной страной» и призвал США общаться с ней «на равных».
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