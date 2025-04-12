Химозный запах и жжение: Российские мамы массово жалуются на детскую косметику известной марки
Mash: Российские мамы массово жалуются на детские шампуни и гели «Кря-кря»
Ребёнок после купания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ibragimova
Российские мамы массово жалуются на популярную косметику «Кря-кря», которая по заверению производителя является гипоаллергенной. Женщины утверждают, что купленные товары имеют резкий химозных запах, плохо пенятся и обжигают кожу, сообщает Mash.
Как передаёт телеграм-канал, покупательница из Санкт-Петербурга приобрела набор шампуня и геля для душа. Во время купания её шестилетний сын пожаловался, что гель вызывает жжение и щипание на коже. Женщина решила оставить негативный отзыв на маркетплейсе и обнаружила там сотни подобных отрицательных комментариев.
Россиянка намерена отправить образцы продукции на анализ в лабораторию Роспотребнадзора. В то же время представитель компании «Кря-кря» Андрей Иванов отметил, что пострадавшие мамы, вероятно, приобрели подделку, так как в последнее время их стало много на рынке. Он добавил, что оригинальная продукция не должна образовывать пену, поскольку не содержит сульфатов. Однако реакция кожи на состав невозможна, так как при производстве используются лёгкие ПАВы.
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