«Мальбрук в поход собрался»: Бенефис Вашингтона в цирке тарифов Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему Дональд Трамп грозно строит страны и континенты, но на самом деле мало что меняется. 12 апреля, 21:07 Дональд Трамп ввёл против Китая огромные пошлины, но втихаря разрешил высокомаржинальный китайский экспорт в США. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / amagnawa1092

Уходящая неделя в основном была посвящена повести о том, как Дональд Трамп ходил воевать весь мир. «Мальбрук в поход собрался», классика. Можно даже будет, если выпадет свободная минутка, сделать переложение на современные реалии. Но это я спойлерю.

Начиналось всё вроде как грозно — Белый Дом пафосно вывалил красиво нарисованные (везде гербы, орнаменты, красиво, интерьер) таблицы с тарифами по странам. Правда уже на этом этапе начались издевательства со стороны несвидомых (несознательных) граждан, не проникшихся американским величием, вида «Вы что, слабоумные, просто разделили дефицит торгового баланса на весь торговый баланс — и это ваш «научный» метод расчёта?».

Впрочем, от Питера Наварро знающие люди ничего иного и не ожидали. Я ещё в первое пришествие святого Дональда нашего Трампа писал, что Наварро безграмотный дурачок. Он, если кто не знал или забыл, был автором стратегии Первой торговой войны против Китая. Вдрызг проигранной США, потому что по результатам торговый баланс в паре США – Китай для Штатов только ухудшился. Если кто-то ожидал, что во второй раз получится лучше, то зря. Вторая торговая война со стороны Вашингтона такая же непродуманная и бездумная, как и первая.

Причём не только в отношении Китая. В отношении всех остальных тоже. Ибо в начале недели целый ряд экспертов начали дружно рассказывать нам, что всё это хитрый план Трампа: заставить ФРС снизить учётную ставку и снизить долговую нагрузку на американский бюджет.

Я рад, что у вас есть план. Но ключевой вопрос, почему он не работает?! Потому что за три дня не только американские фондовые рынки колбасило и штормило, но и доходность трежерис выросла более чем на 0,8%.

Потому что логика Наварро, который кабинетный университетский лектор, оторванный от реальности, была — «Все запаникуют и побегут покупать трежерис, как безопасный актив». А предсказуемо получилось — «Все запаниковали и стали избавляться от трежерис, как высокорискового актива». И это на самом деле логичнее, потому что обеспечением долга является стабильность экономики, и при непредсказуемой торговой политике государства и штормящих фондовых рынках риски взлетают в космос. В результате трежерис стали торговаться со скидкой, повышая доходность. Кто бы мог подумать (например, все, кроме Наварро и Трампа)!

И, по итогу, Трамп заморозил введение дифференцированных тарифов, оставив только плоскую шкалу в 10% на 90 дней не потому, что ему «нацеловали зад» (это прямая цитата, я не виноват), а потому, что ему в июне нужно расплатиться по 6,5 триллиона долговых обязательств, и эта сумма только что стала больше на 300 миллиардов. Девяносто дней — это расчёт на то, что в июле, после платежей (если получится перезанять), можно будет продолжить тарифные разборки.

По сути, Донни отпрыгнул, но с видом «Я всех победил, просто это такое одолжение, потому что сильно просили». Кто просил, Донни? Кто все эти святые вымышленные люди? Имена, фамилии, должности, страны, пароли, явки!

С Китаем получилось ещё смешнее. Вроде как введены ужасные запретительные тарифы в 145%, при которых любая торговля становится невозможной. Эпическая битва, практически «стояние на Угре», вернее, стояние на тарифах.

Но одновременно с этим тихонечко (я бы даже сказал «тыхэнэчко», с характерным чубатым пригхэкиванием) в Таможенную службу США спускается документ с перечнем исключений. А там, в списке исключений: ноутбуки, телефоны, телевизоры, электроника, компоненты для солнечных батарей и куча всего другого. Больше половины всего высокомаржинального китайского экспорта в США. Больше половины! То есть вы построили стену, но потом сами (даже не сосед-перфораст, а сами!) взяли огромный перфоратор и наделали в ней дырок — на половину стены! Это уже не тарифная война, это цирк. С унылым сливающим рыжим клоуном во главе.

Ах, да! Ещё Донни и его команда опять не смогли прогнуть киевский режим Зеленского на подписание сделки по ресурсам. Не опять, а снова. Это уже в третий или в четвёртый раз? Каждый раз Донни выкатывает всё более страшные ультиматумы со всё более жёсткими требованиями, и каждый раз их не принимают.

И вот единственный человек, которого они посылают, причём стабильно и публично, — это могучий нагибатор Дональд Фрэнкович Трамп. И Донни обтекает и делает вид, что ничего не произошло.

Престиж США достиг невиданной высоты. Отрицательный рост — это ведь тоже рост, да?

Итак, Трамп слил Киму в первую каденцию, теперь сливает Китаю, есть подозрение, что сольёт Ирану, не может прогнуть наркомана Зеленского. И при этом пытается делать вид, что он сможет повлиять на Путина? Смешной и жалкий.

Сик транзит какая-то мундя.

Авторы Александр Роджерс