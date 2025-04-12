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12 апреля, 20:20

В Архангельске 21-летний парень сжёг четыре полицейских машины

SHOT: В Архангельске парень сжёг 4 полицейских автомобиля, он задержан

В Архангельске 21-летний парень сжёг четыре полицейских автомобиля. Как сообщает SHOT, предварительно, он действовал по указке Киева.

Полицейские автомобили горят в Архангельске. Видео © VK / «Жесть Архангельск»

По данным телеграм-канала, вечером 12 апреля парень пришёл к отделению полицию № 4 на улице Попова, облил служебные автомобиля бензином из канистры и поджёг. Злоумышленника задержали на месте, сейчас идёт его допрос. В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительно, архангелогородец действовал по указке украинских кураторов, которые должны были ему заплатить.

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VK / «Жесть Архангельск»

Никита Никонов
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