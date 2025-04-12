В Архангельске 21-летний парень сжёг четыре полицейских машины

В Архангельске 21-летний парень сжёг четыре полицейских автомобиля. Как сообщает SHOT, предварительно, он действовал по указке Киева.

По данным телеграм-канала, вечером 12 апреля парень пришёл к отделению полицию № 4 на улице Попова, облил служебные автомобиля бензином из канистры и поджёг. Злоумышленника задержали на месте, сейчас идёт его допрос. В результате происшествия никто не пострадал.