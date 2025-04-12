В Архангельске 21-летний парень сжёг четыре полицейских машины
SHOT: В Архангельске парень сжёг 4 полицейских автомобиля, он задержан
В Архангельске 21-летний парень сжёг четыре полицейских автомобиля. Как сообщает SHOT, предварительно, он действовал по указке Киева.
Полицейские автомобили горят в Архангельске. Видео © VK / «Жесть Архангельск»
По данным телеграм-канала, вечером 12 апреля парень пришёл к отделению полицию № 4 на улице Попова, облил служебные автомобиля бензином из канистры и поджёг. Злоумышленника задержали на месте, сейчас идёт его допрос. В результате происшествия никто не пострадал.
Предварительно, архангелогородец действовал по указке украинских кураторов, которые должны были ему заплатить.
VK / «Жесть Архангельск»