Москвичей предупредили о штрафах за порчу вербы

В столице напомнили о действующих штрафах за порчу вербы на природных территориях. Как уточнили в департаменте природопользования Москвы, за повреждение любого зелёного насаждения предусмотрено административное взыскание, минимальный размер которого составляет 3500 рублей.

«Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зелёных территориях, обойдётся ещё дороже», — передаёт РИА «Новости».

13 апреля православные празднуют Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Это христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.