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Регион
13 апреля, 00:16

Москвичей предупредили о штрафах за порчу вербы

Москвичей предупредили о штрафах от 3,5 тысячи рублей за порчу вербы

Веточки вербы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Веточки вербы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

В столице напомнили о действующих штрафах за порчу вербы на природных территориях. Как уточнили в департаменте природопользования Москвы, за повреждение любого зелёного насаждения предусмотрено административное взыскание, минимальный размер которого составляет 3500 рублей.

«Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зелёных территориях, обойдётся ещё дороже», — передаёт РИА «Новости».

13 апреля православные празднуют Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). Это христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.

Поздравления с Вербным воскресеньем 2025: Топ-25 красивых и оригинальных поздравлений
Поздравления с Вербным воскресеньем 2025: Топ-25 красивых и оригинальных поздравлений

А ранее Life.ru писал, в чём смысл Вербного воскресенья и что нужно успеть сделать 13 апреля. Кроме того, в материале описаны история, традиция праздника, а также роль православия на Руси.

Тимур Хингеев
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