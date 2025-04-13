«Фантазии»: Защита Хачатуряна обвиняет его дочерей в попытке избежать ответственности

Защита убитого собственными дочерьми предпринимателя Михаила Хачатуряна не согласна с выводом гособвинения о том, что тот подвергал девушек многолетнему систематическому насилию. Об этом заявил представитель покойного Георгий Чугуашвили, когда процесс перешёл в стадию прения сторон.

«На судебном заседании мы доказали, что это вообще не соответствует действительности. Это не нашло своего подтверждения. Всё это фантазии девочек, чтобы избежать ответственности или смягчить себе наказание. <...> Он не совершал эти действия. Это вообще абсолютно бездоказательно и голословно. Следовательно, он должен быть оправдан», — цитирует его 360.ru.