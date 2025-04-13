«Фантазии»: Защита Хачатуряна обвиняет его дочерей в попытке избежать ответственности
Адвокат Хачатуряна назвал вымыслом обвинения убивших его дочерей
Крестина и Ангелина Хачатурян. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Защита убитого собственными дочерьми предпринимателя Михаила Хачатуряна не согласна с выводом гособвинения о том, что тот подвергал девушек многолетнему систематическому насилию. Об этом заявил представитель покойного Георгий Чугуашвили, когда процесс перешёл в стадию прения сторон.
«На судебном заседании мы доказали, что это вообще не соответствует действительности. Это не нашло своего подтверждения. Всё это фантазии девочек, чтобы избежать ответственности или смягчить себе наказание. <...> Он не совершал эти действия. Это вообще абсолютно бездоказательно и голословно. Следовательно, он должен быть оправдан», — цитирует его 360.ru.
Как суд воспринял позицию защиты, станет ясно во время оглашения окончательного приговора. Чугуашвили добавил, что сторона Хачатуряна будет настаивать на оправдании убитого.
Напомним, 7 июля 2018 года сёстры Крестина, Мария и Ангелина Хачатурян убили своего отца Михаила, который долгое время подвергал их домашнему насилию, считая девочек собственными рабынями. Мужчина подзывал их к себе, звоня в колокольчик, насиловал и бил. В отместку девочки изрезали мучителя ножами, после чего сами позвонили в полицию и во всём сознались. Запись этого звонка была опубликована. У Life.ru выходил большой материал об этой резонансной трагедии, ставшей прецедентом для российского правосудия.