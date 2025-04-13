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13 апреля, 09:10

«Фантазии»: Защита Хачатуряна обвиняет его дочерей в попытке избежать ответственности

Адвокат Хачатуряна назвал вымыслом обвинения убивших его дочерей

Крестина и Ангелина Хачатурян. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Крестина и Ангелина Хачатурян. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Защита убитого собственными дочерьми предпринимателя Михаила Хачатуряна не согласна с выводом гособвинения о том, что тот подвергал девушек многолетнему систематическому насилию. Об этом заявил представитель покойного Георгий Чугуашвили, когда процесс перешёл в стадию прения сторон.

«На судебном заседании мы доказали, что это вообще не соответствует действительности. Это не нашло своего подтверждения. Всё это фантазии девочек, чтобы избежать ответственности или смягчить себе наказание. <...> Он не совершал эти действия. Это вообще абсолютно бездоказательно и голословно. Следовательно, он должен быть оправдан», — цитирует его 360.ru.

Как суд воспринял позицию защиты, станет ясно во время оглашения окончательного приговора. Чугуашвили добавил, что сторона Хачатуряна будет настаивать на оправдании убитого.

Прокурор попросил признать вину отца сестёр Хачатурян и закрыть дело из-за его смерти
Прокурор попросил признать вину отца сестёр Хачатурян и закрыть дело из-за его смерти

Напомним, 7 июля 2018 года сёстры Крестина, Мария и Ангелина Хачатурян убили своего отца Михаила, который долгое время подвергал их домашнему насилию, считая девочек собственными рабынями. Мужчина подзывал их к себе, звоня в колокольчик, насиловал и бил. В отместку девочки изрезали мучителя ножами, после чего сами позвонили в полицию и во всём сознались. Запись этого звонка была опубликована. У Life.ru выходил большой материал об этой резонансной трагедии, ставшей прецедентом для российского правосудия.

Юрий Лысенко
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