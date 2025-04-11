Прокурор попросил признать вину отца сестёр Хачатурян и закрыть дело из-за его смерти

Прокурор просит Бутырский суд Москвы признать доказанной вину Михаила Хачатуряна, избивавшего и насиловавшего своих дочерей, за что они его и убили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Паршина, который защищает интересы одной из девушек.

Гособвинение призвало признать, что вина Хачатуряна была доказана, и закрыть дело, поскольку фигуранта давно нет в живых. Адвокат напомнил, что делопроизводство в отношении сестёр Хачатурян ещё не остановили. При этом суд доказал вину их отца, что станет одним из доказательств их невиновности. Защита рассчитывает, что это дело закроют.