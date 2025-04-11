Прокурор попросил признать вину отца сестёр Хачатурян и закрыть дело из-за его смерти
Прокурор попросил признать, что вина Хачатуряна в насилии над дочерьми доказана
Михаил Хачатурян. Обложка © YouTube / Телеканал ТВ-3
Прокурор просит Бутырский суд Москвы признать доказанной вину Михаила Хачатуряна, избивавшего и насиловавшего своих дочерей, за что они его и убили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Паршина, который защищает интересы одной из девушек.
Гособвинение призвало признать, что вина Хачатуряна была доказана, и закрыть дело, поскольку фигуранта давно нет в живых. Адвокат напомнил, что делопроизводство в отношении сестёр Хачатурян ещё не остановили. При этом суд доказал вину их отца, что станет одним из доказательств их невиновности. Защита рассчитывает, что это дело закроют.
В материалах дела сказано, что убитого собственными дочерьми Хачатуряна судят двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и изготовление порнографии с целью её распространения в Интернете.
7 июля 2018 года Крестина, Мария и Ангелина Хачатурян зарезали своего отца Михаила — они устали терпеть домашнее насилие. Он считал дочерей своими «рабынями», подзывал к себе колокольчиком, когда ему что-то было нужно, насиловал и избивал их. За это они исполосовали его ножом, а затем сами позвонили в полицию и признались в содеянном. Была обнародована запись звонка. Также Life.ru публиковал большой материал о леденящем кровь инциденте, который всколыхнул всю страну.