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Регион
7 апреля, 17:34

Пьяный иностранец изнасиловал знакомую москвичку, угрожая ей расправой

В Москве задержали иностранца, подозреваемого в надругательстве над россиянкой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве следствие настаивает на аресте и заключении в СИЗО иностранца, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 апреля пьяный иностранный гражданин пришёл в квартиру жилого дома на шоссе Энтузиастов, где проживала его знакомая россиянка. Там он напал на неё и под угрозой расправы совершил над ней изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Несмотря на страх и угрозы, сразу после ухода насильника девушка обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали.

«В ближайшее время следователи столичного СК намерены ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.


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Наталья Демьянова
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