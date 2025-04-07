Пьяный иностранец изнасиловал знакомую москвичку, угрожая ей расправой

В Москве следствие настаивает на аресте и заключении в СИЗО иностранца, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 апреля пьяный иностранный гражданин пришёл в квартиру жилого дома на шоссе Энтузиастов, где проживала его знакомая россиянка. Там он напал на неё и под угрозой расправы совершил над ней изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Несмотря на страх и угрозы, сразу после ухода насильника девушка обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали.

«В ближайшее время следователи столичного СК намерены ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

