Назван организатор красноярской банды, державшей россиянок в сексуальном рабстве

Организатором банды, похищавшей и принуждавшей девушек к проституции, оказался красноярский «криминальный авторитет» Сергей Иванчик Иванов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В 2018 году Иванов организовал преступную группу, занимавшуюся сутенёрством. Эта организация, действовавшая в Красноярском крае и Новосибирской области, за семь лет разрослась до примерно 40 участников. Жертвами банды становились уязвимые женщины и девушки, которых похищали, лишали документов и свободы, и подвергали физическому насилию. Любые нарушения установленных правил, включая попытки побега или отказ от работы, карались жестокими наказаниями и штрафами. Женщины были полностью изолированы от внешнего мира и, по сути, работали бесплатно, поскольку все их заработки присваивались бандой.