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7 апреля, 11:14

Назван организатор красноярской банды, державшей россиянок в сексуальном рабстве

РИАН: Банду похитителей девушек сформировал красноярский «криминальный авторитет»

Организатором банды, похищавшей и принуждавшей девушек к проституции, оказался красноярский «криминальный авторитет» Сергей Иванчик Иванов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В 2018 году Иванов организовал преступную группу, занимавшуюся сутенёрством. Эта организация, действовавшая в Красноярском крае и Новосибирской области, за семь лет разрослась до примерно 40 участников. Жертвами банды становились уязвимые женщины и девушки, которых похищали, лишали документов и свободы, и подвергали физическому насилию. Любые нарушения установленных правил, включая попытки побега или отказ от работы, карались жестокими наказаниями и штрафами. Женщины были полностью изолированы от внешнего мира и, по сути, работали бесплатно, поскольку все их заработки присваивались бандой.

Правоохранительные органы уже задержали лидера и 11 членов группировки. Им инкриминируют организацию и участие в преступном сообществе, ведётся следствие. Известно, что банда работала в Красноярском крае и Новосибирской области. Всего к проституции принудили более 20 женщин, в том числе несовершеннолетних девушек.

Появилось видео задержания сутенёров, похищавших россиянок для проституции
Появилось видео задержания сутенёров, похищавших россиянок для проституции
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Наталья Демьянова
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