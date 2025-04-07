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7 апреля, 10:54

Появилось видео задержания сутенёров, похищавших россиянок для проституции

СК показал видео задержания банды, похищавшей девушек в Красноярском крае

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии опубликовал видео задержания преступников, занимавшихся похищением и эксплуатацией девушек. В отношении 17 фигурантов возбуждено уголовное дело.

Момент задержание банды сутенёров в Красноярске. Видео © Telegram / СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Возбуждено уголовное дело в отношении 17 жителей Красноярского края: 12 мужчин и пяти женщин в возрасте от 17 до 38 лет. В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе)», — говорится в сообщении СК.

На видеозаписи зафиксировано, как сотрудники правоохранительных органов штурмуют здание, где удерживались женщины. Также запечатлены задержания нескольких членов преступной группы на улице и последующее оформление задержанных в полицейском участке. На данный момент задержан организатор и 11 участников преступной группы. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос о мерах пресечения для остальных задержанных.

Напомним, ранее в Красноярске была задержана банда мужчин, которые начиная с 2018 года похищали женщин и принуждали их к занятию проституцией. Среди их жертв также есть и несовершеннолетние. Всего в течение семи лет в преступное сообщество входило порядка 40 человек. Группировка работала в Красноярском крае и Новосибирской области.

Гражданина КНР заподозрили в организации проституции с девочками-подростками в Петербурге
Гражданина КНР заподозрили в организации проституции с девочками-подростками в Петербурге
Обложка ©

Telegram / СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мария Любицкая
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