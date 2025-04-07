Появилось видео задержания сутенёров, похищавших россиянок для проституции

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии опубликовал видео задержания преступников, занимавшихся похищением и эксплуатацией девушек. В отношении 17 фигурантов возбуждено уголовное дело.

Момент задержание банды сутенёров в Красноярске. Видео © Telegram / СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Возбуждено уголовное дело в отношении 17 жителей Красноярского края: 12 мужчин и пяти женщин в возрасте от 17 до 38 лет. В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе)», — говорится в сообщении СК.

На видеозаписи зафиксировано, как сотрудники правоохранительных органов штурмуют здание, где удерживались женщины. Также запечатлены задержания нескольких членов преступной группы на улице и последующее оформление задержанных в полицейском участке. На данный момент задержан организатор и 11 участников преступной группы. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос о мерах пресечения для остальных задержанных.