Гражданина КНР заподозрили в организации проституции с девочками-подростками в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы остановили работу притона в Василеостровском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело об организации проституции с привлечением несовершеннолетних. Заведение функционировало якобы как караоке-клуб. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Притон в Петербурге, где несовершеннолетние занимались проституцией. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Владельцем этого заведения является 34-летний гражданин одной из стран Восточной Азии, который нанял девушек для оказания сексуальных услуг, преимущественно своим соотечественникам. По данным 78.ru, хозяином притона является гражданин Китая. При этом интим-услуги «ночные бабочки» оказывали исключительно гражданам этой страны.

Сотрудники полиции провели рейд 14 февраля, в результате которого были задержаны три девушки в возрасте 19 и 24 лет, а также 17-летняя несовершеннолетняя, занимающаяся проституцией. В ходе обыска были изъяты деньги, смартфоны, электронные устройства и записи в тетрадях.

«Организатор притона стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 241 УК РФ. Ему предъявлено обвинение. В отношении девушек, занимавшихся проституцией, составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ», — говорится в сообщении МВД.