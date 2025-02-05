В Петербурге накрыли бордель, куда работниц брали только после сдачи «экзамена»

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность нелегального салона, где сотрудницы занимались оказанием интимных услуг. Для приёма на работу кандидаток заставляли проходить курс теории, а затем сдавать экзамен. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Полиция Санкт-Петербурга закрыла нелегальный салон, представлявший интимные услуги. Видео © Telegram / Петербургская полиция

По информации ведомства, нелегальное заведение было обнаружено сотрудниками угрозыска Петроградского района в одном из отелей. Возбуждено уголовное дело по статье об организации занятий проституцией. Владельцем салона оказалась 46-летняя местная жительница. В заведении на постоянной основе работали две сотрудницы в возрасте 29 и 40 лет.

«Перед трудоустройством в салон каждой новой девушке необходимо было пройти собеседование и вступить в специальный обучающий телеграм-канал. После прохождения теоретического курса и сдачи «экзамена» соискателям обещали заработную плату порядка 150 тысяч рублей в месяц, при этом минимально они должны были «трудиться» 48 часов в неделю», – рассказали в полиции.

За услуги салона клиенты платили примерно 16 тысяч рублей. На данный момент владелец и сотрудницы салона задержаны. Параллельно полиция проверяет законность сдачи помещения отеля, где работало заведение.

Ранее Life.ru писал, что в московском ночном клубе полицейские и сотрудники ФСБ во время рейда по проверке пропаганды ЛГБТ* обнаружили оружие и нелегально продаваемый алкоголь. В ходе проверки были изъяты смартфоны, ноутбуки и прочие источники информации.