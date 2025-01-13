Пойманного в свердловском борделе транссексуала-мигранта «Ларису» выслали из РФ

Уроженца Узбекистана «Ларису» (настоящее имя Расул) отправили на родину после облавы в борделе в Екатеринбурге на улице Черепанова, где он пребывал в образе женщины. Его товарища, пойманного правоохранителями, арестовали на пять суток, сообщил член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своём телеграм-канале.

Общественники нагрянули в бордель в Екатеринбурге. Видео © Telegram / ЧУКРЕЕВ

«На Расула составили протокол по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и отправили домой в солнечный Ташкент», — пояснил Чукреев.

Во время облавы части секс-работников удалось скрыться через окно. «Лариса» предоставляла услуги за шесть тысяч рублей, чтобы накопить на операцию по смене пола.

Чукреев добавил, что второй работник борделя после отбытия наказания в добровольном порядке также вернётся домой.

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