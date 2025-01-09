Скандальное новогоднее шоу с тайскими трансвеститами влетело в копеечку российскому клубу

Китайский клуб Number Оne в Якутске оштрафован на 250 тысяч рублей после новогодней вечеринки с трансгендерными мужчинами и женщинами из Таиланда. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Якутии.

После жалобы местных жителей полицейские пришли в клуб с проверкой и составили протокол об административном правонарушении в отношении его владельцев. В суде хозяева увеселительного заведения признали вину частично, не согласившись с тем, что пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.

«Якутский городской суд РС (Я) признал виновным ООО «Джинлун» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей», — огласили решение в пресс-службе.

А ранее Life.ru узнал, что в московском ночном клубе полицейские и сотрудники ФСБ во время рейда по проверке пропаганды ЛГБТ* обнаружили оружие и нелегально продаваемый алкоголь. В ходе проверки были изъяты смартфоны, ноутбуки и прочие источники информации.