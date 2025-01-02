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Регион
2 января, 12:30

Ночной клуб в Якутске нарвался на проверку после выступления трансгендеров из Таиланда

В Якутске проверят ночной клуб после выступления трансгендеров из Таиланда

Кадры из китайского ночного клуба в Якутске. Обложка © Telegram / Административная комиссия ГО «город Якутск»

Кадры из китайского ночного клуба в Якутске. Обложка © Telegram / Административная комиссия ГО «город Якутск»

В китайском ночном клубе, расположенном в Якутске, проведут проверку после скандального выступления трансгендеров из Таиланда. Об этом сообщает административная комиссия города в телеграм-канале.

«С 26 декабря 2024 года в китайском клубе-ресторане Number Оne <...> с участием приглашённых из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации ведётся публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола», — заявили в админкомиссии.

По факту произошедшего направлено обращение в прокуратуру и полицию города. В админкомиссии напомнили, что за пропаганду нетрадиционных отношений грозит штраф на сумму до 1 млн рублей, а иностранцев могут выдворить за пределы страны.

Стена из огня и плавящиеся потолки: Пожар охватил ночной клуб в Якутии
Стена из огня и плавящиеся потолки: Пожар охватил ночной клуб в Якутии

А ранее Life.ru рассказывал, как в московском ночном клубе полицейские и сотрудники ФСБ во время рейда по проверке пропаганды ЛГБТ* обнаружили оружие и нелегально продаваемый алкоголь. В ходе проверки были изъяты смартфоны, ноутбуки и прочие источники информации.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Мария Любицкая
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