Ночной клуб в Якутске нарвался на проверку после выступления трансгендеров из Таиланда

В китайском ночном клубе, расположенном в Якутске, проведут проверку после скандального выступления трансгендеров из Таиланда. Об этом сообщает административная комиссия города в телеграм-канале.

«С 26 декабря 2024 года в китайском клубе-ресторане Number Оne <...> с участием приглашённых из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации ведётся публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола», — заявили в админкомиссии.

По факту произошедшего направлено обращение в прокуратуру и полицию города. В админкомиссии напомнили, что за пропаганду нетрадиционных отношений грозит штраф на сумму до 1 млн рублей, а иностранцев могут выдворить за пределы страны.

А ранее Life.ru рассказывал, как в московском ночном клубе полицейские и сотрудники ФСБ во время рейда по проверке пропаганды ЛГБТ* обнаружили оружие и нелегально продаваемый алкоголь. В ходе проверки были изъяты смартфоны, ноутбуки и прочие источники информации.