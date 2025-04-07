ОПГ сутенёров из Красноярска 7 лет похищала девушек и заставляла заниматься проституцией

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело против 17 человек. Они подозреваются в создании и участии в преступном сообществе с целью организации занятия проституцией. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. Основал бандитское сообщество ещё в 2018 году 36-летний мужчина.

Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Злоумышленники вовлекали и принуждали насилием к занятию проституцией женщин и даже несовершеннолетних. Банда действовала в Красноярском крае и Новосибирской области. Всего в течение семи лет в преступное сообщество входило порядка 40 человек.

«[Преступное сообщество] имело высокую степень организованности, сплочённости и устойчивости, чёткое распределение преступных обязанностей, жёсткую дисциплину, безусловное подчинение членов сообщества руководителю», — рассказали в СК.

Организатор набирал участников банды с декабря 2018 года по июнь 2020-го. Это были его родственники, знакомые, а также иностранцы. Главарь даже разработал структуру организации из подразделений. Там были охранники (в том числе группа быстрого реагирования), водители, отдел кадров, операторы и главный бухгалтер. Силовое крыло преступного сообщества имело в своём арсенале газовое и травматическое огнестрельное оружие, а также ножи.

Интимные услуги девушки оказывали в специально для этого арендованных квартирах, апартаментах, саунах, массажных салонах.

Преступники похищали девушек из неблагополучных семей и одиноких, забирали у них документы и заставляли заниматься проституцией, а за отказ, попытки сбежать и употребление алкоголя избивали их, и накладывали гигантские штрафы. Большая часть женщин оказывала интимные услуги фактически бесплатно.

Всего в преступное сообщество было вовлечено свыше 20 женщин. Задержаны организатор, который уже арестован, и 11 участников группы.