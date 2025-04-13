«Не клеится с Вашингтоном»: В Кремле высказались по поводу нападок Зеленского на главу РФПИ

В последнее время отношения между киевским режимом и Вашингтоном значительно ухудшились. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Так представитель Кремля отреагировал на слова Владимира Зеленского, назвавшего главу РФПИ Кирилла Дмитриева, «сепаратистом».

Песков прокомментировал заявления Владимира Зеленского о Кирилле Дмитриеве. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Дело в том, что у киевского режима не очень клеится с Вашингтоном», — пояснил Песков.

Он также указал на то, что администрация Дональда Трампа, похоже, дистанцировалась от «отвратительного» поведения киевского режима.