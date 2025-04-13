«Не клеится с Вашингтоном»: В Кремле высказались по поводу нападок Зеленского на главу РФПИ
Песков: У киевских властей не очень «клеится» с Вашингтоном
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В последнее время отношения между киевским режимом и Вашингтоном значительно ухудшились. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Так представитель Кремля отреагировал на слова Владимира Зеленского, назвавшего главу РФПИ Кирилла Дмитриева, «сепаратистом».
Песков прокомментировал заявления Владимира Зеленского о Кирилле Дмитриеве. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Дело в том, что у киевского режима не очень клеится с Вашингтоном», — пояснил Песков.
Он также указал на то, что администрация Дональда Трампа, похоже, дистанцировалась от «отвратительного» поведения киевского режима.
Напомним, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с журналистами раскритиковал Кирилла Дмитриева. Он назвал его «сепаром».