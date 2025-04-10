Зеленский назвал спецпредставителя президента РФ Дмитриева «украинским сепаром»

Владимир Зеленский во время встречи с журналистами раскритиковал Кирилла Дмитриева, главу Российского фонда прямых инвестиций и специального представителя президента России, назвав его «сепаром». Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина».

Зеленский прокомментировал недавний визит российского политика в США, отметив, что Москва при помощи Дмитриева стремится заключить соглашение с Соединёнными Штатами о совместной добыче природных ресурсов. Это, по его мнению, должно привести к восстановлению двусторонних экономических отношений, снятию санкций с некоторых российских бизнесменов и получению доступа к российским активам в Европе. Бывший комик считает, что Россия пытается продемонстрировать, что с ней легче вести дела в вопросах добычи полезных ископаемых, чем с Киевом, поскольку украинская сторона якобы «придирается к каждой детали».