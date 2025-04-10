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Регион
10 апреля, 14:05

Зеленский назвал спецпредставителя президента РФ Дмитриева «украинским сепаром»

Владимир Зеленский во время встречи с журналистами раскритиковал Кирилла Дмитриева, главу Российского фонда прямых инвестиций и специального представителя президента России, назвав его «сепаром». Об этом сообщает издание «Интерфакс-Украина».

Зеленский прокомментировал недавний визит российского политика в США, отметив, что Москва при помощи Дмитриева стремится заключить соглашение с Соединёнными Штатами о совместной добыче природных ресурсов. Это, по его мнению, должно привести к восстановлению двусторонних экономических отношений, снятию санкций с некоторых российских бизнесменов и получению доступа к российским активам в Европе. Бывший комик считает, что Россия пытается продемонстрировать, что с ней легче вести дела в вопросах добычи полезных ископаемых, чем с Киевом, поскольку украинская сторона якобы «придирается к каждой детали».

«И вот эту цепочку мы видим, господин, товарищ, кто он там — сепар, который на Украине родился, Дмитриев, занимается соответствующими шагами», — заявил Зеленский.

Следует упомянуть, что Дмитриев родился в 1975 году в Киеве. В 2011 году он занял пост руководителя Российского фонда прямых инвестиций, а в феврале был назначен специальным представителем президента Путина.

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Напомним, что Кирилл Дмитриев 2–3 апреля встретился в Вашингтоне с представителями американской администрации по поручению Владимира Путина. В ходе переговоров стороны обсуждали восстановление двусторонних контактов. Дмитриев отметил, что при прежнем президенте Джо Байдене сотрудничество между государствами фактически прекратилось, но в настоящее время наблюдается обоюдный интерес к восстановлению отношений.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Александра Мышляева
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