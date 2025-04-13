Губернатор Сальдо: Херсонская область подверглась атаке БПЛА, есть разрушения

Херсонская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Работает система ПВО — зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами», — пишет Сальдо в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что есть попадания по объектам коммунальной инфраструктуры и дорожной технике. Информация о возможных пострадавших уточняется.