Губернатор Сальдо: Херсонская область подверглась атаке БПЛА, есть разрушения
Сальдо сообщил об атаке БПЛА на Херсонскую область. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Херсонская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Работает система ПВО — зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами», — пишет Сальдо в своём Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что есть попадания по объектам коммунальной инфраструктуры и дорожной технике. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об ударах украинской армии из РСЗО «Вампир» по Каменке-Днепровской в Запорожской области. По его словам, зафиксировано не менее четырёх прилётов. Информация о последствиях обстрела уточняется.