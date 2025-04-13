ВСУ атаковали из РСЗО город в Запорожской области

Армия Украины нанесла удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire по Каменке-Днепровской в Запорожской области, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Уже произошло по меньшей мере четыре прилёта.