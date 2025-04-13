ВСУ атаковали из РСЗО город в Запорожской области
Рогов: ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, применив РСЗО Vampire
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Армия Украины нанесла удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire по Каменке-Днепровской в Запорожской области, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Уже произошло по меньшей мере четыре прилёта.
«Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская из РСЗО «Вампир» чешского производства <...> На данный момент не менее четырёх прилётов. Информация о последствиях обстрела уточняется», — отметил Рогов в соцсетях.
Ранее ВСУ открыли огонь по городу Токмаку в Запорожской области. Украинские подразделения намерены нанести урон мирной инфраструктуре. Ночью 11 апреля в регионе дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Чубаревка». Из-за этого без света остались около 1650 человек в пяти сёлах.