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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 23:35

В Тульской области прогремели взрывы, работает ПВО

SHOT: Несколько взрывов прогремело в Алексине под Тулой, работает ПВО

Система ПВО «Панцирь». Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Система ПВО «Панцирь». Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Несколько взрывов прогремели над городом Алексин в Тульской области. Об этом сообщает SHOT. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что слышали в Алексине, который находится в 59 километрах от Тулы, от трёх до пяти сильных взрывов. По их словам, в автомобилях сработали сигнализации, в оконных рамах затряслись окна.

Предварительно, ВСУ атакуют Тульскую область с помощью дронов. В небе были видны яркие вспышки, ПВО работает по воздушным целям.

Официальной информации пока не поступало, но ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории региона.

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Никита Никонов
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