В Тульской области прогремели взрывы, работает ПВО
SHOT: Несколько взрывов прогремело в Алексине под Тулой, работает ПВО
Система ПВО «Панцирь». Фото © ТАСС / Николай Гынгазов
Несколько взрывов прогремели над городом Алексин в Тульской области. Об этом сообщает SHOT. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что слышали в Алексине, который находится в 59 километрах от Тулы, от трёх до пяти сильных взрывов. По их словам, в автомобилях сработали сигнализации, в оконных рамах затряслись окна.
Предварительно, ВСУ атакуют Тульскую область с помощью дронов. В небе были видны яркие вспышки, ПВО работает по воздушным целям.
Официальной информации пока не поступало, но ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории региона.