В Тульской области прогремели взрывы, работает ПВО

Несколько взрывов прогремели над городом Алексин в Тульской области. Об этом сообщает SHOT. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что слышали в Алексине, который находится в 59 километрах от Тулы, от трёх до пяти сильных взрывов. По их словам, в автомобилях сработали сигнализации, в оконных рамах затряслись окна.

Предварительно, ВСУ атакуют Тульскую область с помощью дронов. В небе были видны яркие вспышки, ПВО работает по воздушным целям.