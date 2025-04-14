Берлинская стена и НАТО на Днепре: зачем спецпосланники Трампа предлагают России «похабный мир» Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, чем отличаются стратегии Стива Уиткоффа и Кита Келлога по Украине и выгодна ли России какая-то из них. 14 апреля, 14:18 Кит Келлог и Стивен Уиткофф. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Zuma, JIM LO SCALZO, © Shutterstock / FOTODOM / Pikar3d

В минувшие выходные мир снова обсуждал тему возможного раздела Украины.

В пятницу в Санкт-Петербурге прошла встреча российского президента со специально приехавшим в Россию спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. При этом стороны открыто сообщили: тема встречи — аспекты украинского урегулирования.

То есть это уже не технические консультации по поводу каких-то конкретных шагов по восстановлению отношений, как в Стамбуле или Эр-Рияде. Это уже разговор стратегический, нацеленный на выработку итогового решения, каким бы туманным и далёким оно ни казалось. Переговоры продлились около четырёх часов, и это тоже говорит о многом.

Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров / Пресс-служба Президента РФ

Ни о каких конкретных договорённостях стороны не объявляли, однако итоги оценили положительно. Позднее госсекретарь США Марко Рубио восхитился работой Уиткоффа. А Илон Маск назвал Уиткоффа после его встречи с Путиным великолепным.

Две стратегии раздела Украины

В тот же день Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Уиткофф якобы накануне говорил Трампу, что самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине будет поддержка стратегии, «которая предоставит России право собственности» на республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области.

При этом агентство отмечает, что спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог на совещании с главой Белого дома якобы раскритиковал предложение Уиткоффа, заявив, что Киев, хоть и готов обсудить «некоторые условия», связанные с этими территориями, никогда не согласится признать их за Россией. По словам источников, встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США.

Сам Келлог, как утверждает британская The Times, предлагает разделить Украину, как Германию в 1945-м, — по линии боевого соприкосновения (ЛБС). Такую инициативу он якобы высказал в интервью газете.

Генерал также предложил создать демилитаризованную зону вдоль сегодняшней линии соприкосновения глубиной до 15 км с каждой стороны. По мнению Келлога, появление западного контингента не будет провокационным для России, поскольку Украина — большая страна, на которой можно разместить несколько армий. При этом он посоветовал Франции и Великобритании, которые он видит в качестве контролирующих территории Украины сторон, не рассчитывать на поддержку со стороны США.

Вскоре Келлог, правда, это опроверг, обвинив британскую газету в «искажении» его слов. Дескать, он не предлагал делить Украину, а всего лишь говорил о силах по поддержанию мира после установления режима прекращения огня для поддержки суверенитета Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото © Gettyimages / NurPhoto

— Размышляя о разделении, я имел в виду районы или зоны ответственности сил союзников (без американских войск). Я не имел в виду разделение Украины, — подчеркнул он.

Конечно, учитывая, что The Times — газета британская, вполне можно поверить в намеренное искажение, ведь Лондон сегодня фактически возглавил антитрамповскую коалицию в Европе и заинтересован в склоках в команде американского президента. Но бывает ли дым без огня?

В конце прошлого месяца просроченный президент Украины Владимир Зеленский, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом США, выступил против завершения конфликта по линии соприкосновения, потому что «это будет Берлин — никто не вернётся и в половину городов».

— Я сказал честно президенту Трампу: «Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множество таких городов?» — подчеркнул он.

То есть идея «Берлина» как минимум звучала и раньше, а Келлог просто озвучил то, что уже обсуждалось.

Можно предположить, что в администрации Трампа сейчас всерьёз обсуждают две идеи: раздел Украины по ЛБС (Келлог) и раздел Украины, согласно конституционным границам России (Уиткофф).

Злой и добрый полицейский

Трамп, кстати, не зря назначил главным переговорщиком именно Уиткоффа, ибо тот явно способен мыслить более адекватно, чем отставной военный Келлог, который привык всё мерить текущими линиями на поле боя.

Уиткофф ещё в прошлом месяце в интервью журналисту Такеру Карлсону называл территории ключевой проблемой урегулирования на Украине.

— Я думаю, что самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, вы знаете названия, Луганск и ещё два других. Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте, — сказал он.

Конечно, на первый взгляд кажется, что нужно поддерживать Уиткоффа, ведь он, в отличие от Келлога, не предлагает нам отказываться от наших территорий. Но если рассмотреть ситуацию поближе, мы имеем дело с классической схемой «злой и добрый полицейский». Один предлагает «похабный мир», другой вроде как готов войти в положение, признать наши интересы… но… Оба полицейских в конечном итоге заинтересованы в одном. В данном случае — в остановке продвижения Российской армии, заморозке конфликта и сохранении Украины с возможностью будущего реванша.

США нужна заморозка

Американцам глубоко наплевать, какие территории в конечном счёте останутся Украине, а какие перейдут к России, — обратите внимание, Уиткофф, судя по всему, даже названий Донецк, Херсон и Запорожье не произносит, поскольку, очевидно, с трудом выучил только слова «Крым», «Донбасс» и «Луганск». Ему это неинтересно, как и его «оппоненту» Келлогу и самому Трампу.

Дональд Трамп и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Фото © Gettyimages / JIM WATSON

Им интересна заморозка, возможность для США не тратить больше деньги на Украину, а заняться более интересными регионами, и в качестве приятного бонуса, возможно, — Нобелевская премия мира для американского президента. Собственно, поэтому и происходят «вбросы» через СМИ, адресованные, с одной стороны, России, а с другой — всем остальным: мол, как бы они посмотрели на этот вариант и на другой.

Что ж, мы их позицию услышали. Но не стоит сразу, повинуясь инстинкту, тянуться к доброму копу. Ибо, повторюсь, коп, каким бы он ни был, остаётся копом, он деньги получает за свою работу.

Нужен ли России мир любой ценой?

Повторю, американцы предлагают нам различные варианты «похабного мира», которые отличаются друг от друга лишь координатами условных границ (подчеркну: условных, ибо признать какие-то территории российскими они согласятся разве что де-факто, но не де-юре), но, по сути, игнорируют те самые первопричины. Они говорят: ок, мы поняли, главное — это территории, забирайте. Какие и сколько — давайте обсуждать!

Но главное — не территории. Главное — существование Антироссии на наши границах, где бы они ни проходили, существование источника постоянной угрозы. Но этого американцы не понимают или делают вид, что не понимают. О, я, Кемска волость, я, я!

Мы действительно в каком-то смысле оказались в ситуации, похожей на то, что было во времена похабного Брестского мира, когда у нас не было возможности полностью реализовать свои запросы и приходилось чем-то жертвовать. Тогда, конечно, картина была куда более ужасной. А главное — вопрос стоял в выживании государства, и было как-то вообще не до торгов.

Сегодня ситуация иная. Вопрос выживания, как 107 лет назад, не стоит, наша армия продолжает медленно, но уверенно решать вопросы обеспечения национальной безопасности, и время работает на нас. Если сегодня согласиться на невыгодный «компромисс», совершенно непонятно, когда у нас ещё будут возможности для реванша, да и будут ли вообще.

Американцы должны понять, что Россия сегодня не нуждается ни в каком мире на условиях, отличных от выполнения целей СВО, которые заключаются в устранении первопричин конфликта и обеспечении не временной, а долгосрочной безопасности на западных границах.

Авторы Дмитрий Родионов