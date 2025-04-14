«Большой шок»: В «Роторе» отреагировали на внезапную смерть юного воспитанника

В спортивной школе футбольного клуба «Ротор» сообщили РИА «Новости», что 16-летний воспитанник Максим Семёнов, скоропостижно скончавшийся, незадолго до трагедии прошёл тщательное медицинское обследование. Оно не выявило никаких проблем со здоровьем.

На официальной странице волгоградской спортшколы в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись о внезапной смерти юного спортсмена. Представитель школы отметил, что трагедия случилась вне футбольного поля и не была связана с тренировочным процессом, подчеркнув, что для всех, кто знал Максима, его уход стал настоящим потрясением. При этом точная причина смерти подростка пока остаётся неизвестной.

«Большой шок для всех нас, кто знал Максима», — рассказал собеседник агентства.