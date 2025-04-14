«Большой шок»: В «Роторе» отреагировали на внезапную смерть юного воспитанника
«Ротор»: У 16-летнего футболиста Максима Семёнова не было проблем со здоровьем
16-летний футболист «Ротора» Максим Семёнов. Обложка © VK / СК «Ротор»
В спортивной школе футбольного клуба «Ротор» сообщили РИА «Новости», что 16-летний воспитанник Максим Семёнов, скоропостижно скончавшийся, незадолго до трагедии прошёл тщательное медицинское обследование. Оно не выявило никаких проблем со здоровьем.
На официальной странице волгоградской спортшколы в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись о внезапной смерти юного спортсмена. Представитель школы отметил, что трагедия случилась вне футбольного поля и не была связана с тренировочным процессом, подчеркнув, что для всех, кто знал Максима, его уход стал настоящим потрясением. При этом точная причина смерти подростка пока остаётся неизвестной.
«Большой шок для всех нас, кто знал Максима», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что 16-летний игрок волгоградского «Ротора» Максим Семёнов умер в квартире, едва успев включить компьютер после тренировки. Подростку внезапно стало плохо, и, несмотря на скорую помощь, спасти его не смогли — сердце остановилось. Максим, недавно дебютировавший в Южной лиге за МФК «Родина» в матче против «Каустика», мечтал о футбольной карьере.