Кошмар Королёва: В чём Кэти Перри и невесте Безоса повезло больше, чем Терешковой Life.ru разбирался, что за чисто женская компания слетала на ракете New Shepard и что привело к этому. 14 апреля, 17:28 Шесть женщин отправились в космос на ракете New Shepard. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blueorigin

Насчёт ракеты от Blue Origin Джеффа Безоса продолжаются споры о том, можно ли считать её полёт именно космическим — New Shepard не выходит на орбиту вокруг Земли, а совершает суборбитальный полёт. Тем не менее она поднимается выше 100 километров и таким образом пересекает линию Кармана — условную границу, над которой, как считается, уже начинается космическое пространство. В любом случае за всего 11 минут полёта этой ракеты Земля в иллюминаторе всё-таки видна и в течение 3–4 минут экипаж ощущает состояние невесомости.

Кратковременный полёт женского экипажа этой ракеты 14 апреля 2025 года невозможно сравнивать с историческим событием 16 июня 1963 года, когда на корабле «Восток-6» в космос отправилась легендарная Чайка — Валентина Терешкова: первая женщина-космонавт провела на околоземной орбите без малого трое суток, практически всё это время находилась в условиях микрогравитации, проводила эксперименты, а при возвращении на Землю спускалась на парашюте. Известно, что ей было тяжело в скафандре, одолевала тошнота, и из-за этого не всегда удавалось сразу и чётко выполнять свои задачи — скажем, протестировать ручную систему ориентации корабля: даже в условиях прекрасного самочувствия это непростая работа. Кстати, главный конструктор Сергей Павлович Королёв в целом скептически относился к полётам женщин в космос и, как рассказывали летописцы космической эры, после возвращения Чайки ей сильно досталось от Главного.

Так что нынешнему женскому космическому экипажу можно только позавидовать. Подготовка к полёту на New Shepard длится всего несколько дней. Впрочем, за это время всё же нужно и пройти тренировки на центрифуге для проверки устойчивости к перегрузкам, и отправиться в параболический полёт на самолёте для имитации невесомости, и поплавать в скафандре в гидролаборатории. Всё это недавно проделали шесть смелых женщин.

Аиша Боу

Аиша Боу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blueorigin

В этом экипаже она, вероятно, лучше всех понимала, что происходит на борту: Аиша — аэрокосмический инженер, то есть человек, который участвует в конструировании ракет и космических аппаратов. Она работала, к примеру, в проектах по разработке и испытанию технологий для марсоходов, а также над труднейшей задачей доставки на Землю образцов марсианского грунта.

Боу — американка багамского происхождения. Её жизнь определили в основном два обстоятельства: любовь к научной фантастике и то, что отец настоял на том, чтобы она учила математику. Уже в Мичиганском университете преподаватель астрофизики Томас Зурбухен советовал ей дерзать и пробовать себя в NASA. Теперь она сама взращивает будущих ракетчиков. Кстати, среди её учеников когда-то была девочка, которая сейчас работает в Blue Origin и участвует именно в строительстве ракет New Shepard.

Аманда Нгуен

Аманда Нгуен. Фото © theguardian

Она правозащитник. У неё вьетнамские корни. В студенческие годы стала жертвой насилия и теперь сражается за то, чтобы государство не оставляло такое без последствий. Любовь к космосу в этом человеке прослеживается: Аманда в 2013 году получила степень бакалавра Гарвардского университета по двум специальностям: политические науки и астрофизика. Недавно в интервью назвала себя «астронавтом-астрофизиком», но подчеркнула, что это шутка.

Тем не менее в 2021 году она поступила в Международный институт астронавтических наук и там исследовала вопрос влияния космоса на женское здоровье и принятых в NASA ограничений, связанных с особенностями женской физиологии.

Кэти Перри

Кэти Перри. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyperry

Большинство знакомых с творчеством певицы могут предположить, что её интерес к космосу ограничивается футуристичными и прочими фантастическими мотивами в некоторых её клипах. К примеру, E.T. (Extraterrestrial, «Внеземной») 2011 года, где она предстаёт в образе инопланетянки, Chained to the Rhythm 2017 года, в котором есть момент с некой вращающейся в космосе сферой, Not the End of the World 2020 года с летающими тарелками.

На самом деле в последние годы певица активно проявляет интерес к космонавтике. Как писали СМИ, ей доводилось побеседовать с Илоном Маском, астронавтом «Аполлона-11» Баззом Олдрином, а также с первой женщиной – командиром Международной космической станции Пегги Уитсон. Высказывались предположения, что она надеялась на космический полёт на корабле SpaceX. Во всяком случае, выражала поддержку космической деятельности Маска. Когда в 2020 году полетел первый Crew Dragon, певица поздравила NASA с этим событием, а год спустя с радостью сообщила своим подписчикам и о том, что Безос отправился в космос в первом экипаже своей ракеты New Shepard в качестве космического туриста.

Керианн Флинн

Керианн Флинн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blueorigin

Успешный кинопродюсер. Среди самых известных фильмов, над которыми она работала, называют картины «Автоматическая ненависть» 2015 года, «Это меняет всё» 2018 года и вышедший в 2024 году фильм «Лилли». В одном из интервью она рассказала, что в далёком детстве в маленьком городке в Мичигане часто смотрела на звёздное небо вместе со своим дедушкой, который показывал ей созвездия и объяснял астрономию.

Но даже достигнув больших высот в киноиндустрии, она не верила в реалистичность перспективы когда-нибудь отправиться в космос. Примерно полтора десятка лет назад всё-таки решилась и подала заявку на полёт в космолёте от Virgin Galactic. Напомним, эта компания тоже занимается космическим туризмом. Почему с ней не удалось осуществить мечту, не уточняется, но, очевидно, это не заставило Керианн с этой мечтой попрощаться.

Гейл Кинг

Гейл Кинг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blueorigin

Мастодонт американской журналистики, ведущая СBS, которая в своё время была специальным корреспондентом шоу Опры Уинфри и дружит со знаменитой медиаперсоной вот уже много десятилетий. Кстати, недавно Гейл исполнилось 70. С её слов, она никогда не мечтала слетать в космос, эта идея возникла внезапно после того, как стало известно, что Blue Origin собирается запустить чисто женский экипаж.

Знаменитая журналистка призналась, что ей неловко называть себя астронавтом, ведь ещё недавно она имела о космических полётах очень смутное представление — например, задавалась вопросом о том, как астронавт должен вернуться на своё место до того, как закончится состояние невесомости. Гейл Кинг выразила надежду, что её полёт вдохновит тех, кто считает подобное для себя невозможным.

Лорен Санчес

Лорен Санчес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Laurenwsanchez

Конечно, в первую очередь она полетела потому, что она любимая женщина Джеффа Безоса, и всё же стоит упомянуть, что её отец Рэй Санчес был авиаконструктором. Лорен решила стать журналистом. Мама её работала в мэрии Лос-Анджелеса, но это не означало автоматически лёгкую и прямую дорогу к высотам американской журналистики. На местную телестанцию KCOP-TV её поначалу взяли лишь помощником секретаря или что-то вроде этого. В своих интервью много лет спустя она говорила о том, как хотела пробиться. Она стала успешной телеведущей, её новостная бригада в 1999-м выиграла премию «Эмми». Позже Лорен вела популярный танцевальный телеконкурс So You Think You Can Dance.

Похоже, гены отца-авиатора всё же взяли своё, и в возрасте 40 лет эта женщина стала лётчиком и получила соответствующую лицензию. В 2016 году она решила объединить свои увлечения и основала компанию, которая предоставляет услуги съёмки с воздуха. А несколько лет спустя после долгих лет с виду благополучного брака с бизнесменом Патриком Уайтселлом она ушла к космическому Безосу, который с тех пор не скрывает своего несказанного счастья.

Авторы Адель Романенкова