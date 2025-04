Кошмар Королёва: В чём Кэти Перри и невесте Безоса повезло больше, чем Терешковой

Большинство знакомых с творчеством певицы могут предположить, что её интерес к космосу ограничивается футуристичными и прочими фантастическими мотивами в некоторых её клипах. К примеру, E.T. (Extraterrestrial, «Внеземной») 2011 года, где она предстаёт в образе инопланетянки, Chained to the Rhythm 2017 года, в котором есть момент с некой вращающейся в космосе сферой, Not the End of the World 2020 года с летающими тарелками.