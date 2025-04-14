Международный масштаб и тренды цифрового развития: Что ждёт участников ЦИПР-2025

В рамках десятой конференции ЦИПР-2025, которая пройдёт в Нижнем Новгороде в начале июня, эксперты проанализируют результаты цифровой трансформации российской промышленности за последние годы. Они оценят эффективность реализованных проектов, систематизируют накопленный опыт и на этой основе сформируют стратегические цели и направления развития цифровой индустрии на следующее десятилетие.

«В начале лета Нижний Новгород вновь станет площадкой для обсуждения основных трендов, проблем и перспектив развития отрасли информационных технологий», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Деловая программа конференции ЦИПР-2025 будет структурирована вокруг шести ключевых тем. Центральной темой станет «Экономика данных», в рамках которой обсудят вопросы импортозамещения в ИТ, цифровизации промышленности, развития искусственного интеллекта, подготовки ИТ-специалистов и международного сотрудничества в сфере технологий. Остальные треки будут посвящены бизнесу, технологическому лидерству, кибербезопасности, кадровым вопросам, а также влиянию цифровых технологий на жизнь человека (трек Black).

Особое значение придаётся укреплению международных связей и партнерства со странами, входящими в объединения БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Как подчеркнула директор конференции Ольга Пивень, ЦИПР последовательно расширяет международное взаимодействие и создаёт платформу для конструктивного диалога между государствами.

В дополнение к насыщенной деловой программе, участники смогут ознакомиться с передовыми технологическими разработками российских и зарубежных компаний на выставочной экспозиции. Параллельно на площадках «Нижегородской ярмарки» и молодёжного центра «Высота» пройдет молодёжный технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд».

Кроме того, в рамках ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум.