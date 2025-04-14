В Калининграде снимут «легендарные» трусы с дорожного знака после 7 лет жалоб

С дорожного знака в Калининграде уберут нижнее белье, которое «украшало» его с 2018 года, после многочисленных жалоб горожан. О ситуации сообщило издание «Подъём».

Речь идет о знаке на улице Минина и Пожарского, на котором с 2018 года висят трусы. За это время они превратились в своеобразную местную достопримечательность. Их не убрали даже после покраски знака.

Власти города пообещали решить вопрос до конца недели. Представитель мэрии заявил, что официальных обращений по этому поводу не получали.

«Знак приведут в нормативное состояние в ближайшие дни», — заверили в администрации.