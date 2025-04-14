В Калининграде снимут «легендарные» трусы с дорожного знака после 7 лет жалоб
В Калининграде пообещали снять трусы с дорожного знака после семи лет жалоб
Трусы на дорожном знаке в Калининграде. Фото © «Подъём»
С дорожного знака в Калининграде уберут нижнее белье, которое «украшало» его с 2018 года, после многочисленных жалоб горожан. О ситуации сообщило издание «Подъём».
Речь идет о знаке на улице Минина и Пожарского, на котором с 2018 года висят трусы. За это время они превратились в своеобразную местную достопримечательность. Их не убрали даже после покраски знака.
Власти города пообещали решить вопрос до конца недели. Представитель мэрии заявил, что официальных обращений по этому поводу не получали.
«Знак приведут в нормативное состояние в ближайшие дни», — заверили в администрации.
К слову, Калининград входит в число самых востребованных направлений внутреннего туризма в России. Калининградская область стала лидером по предварительному планированию поездок со средним горизонтом бронирования в 90 дней. Так что трусы лучше и правда убрать.