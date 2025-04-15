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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 23:08

В небе над Курском прогремело не менее шести взрывов, работает ПВО

SHOT: ПВО отражает атаку беспилотников на Курск, прогремело минимум 6 взрывов

Фото © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Фото © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

В небе над Курском было зафиксировано не менее шести взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны отреагировала на украинские беспилотные летательные аппараты, сообщает SHOT. Один из БПЛА попал в верхние этажи многоэтажного дома.

Жители города сообщили телеграм-каналу о том, что слышали от шести до десяти взрывов. Также они заметили яркие вспышки в небе. По словам очевидцев, система ПВО сбила несколько беспилотников, принадлежащих Вооружённым силам Украины.

На данный момент нет официальных данных о разрушениях и пострадавших.

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Никита Никонов
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