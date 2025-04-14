Несколько домов в Орловской области повреждены после налёта дронов ВСУ

Напомним, всего за прошедшую ночь было сбито 52 беспилотника ВСУ. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 33 единицы. Ещё десять БПЛА уничтожено над Орловской областью. Над Курской и Тульской — по три, над Калужской — два и над Белгородской областью — один.