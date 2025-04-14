Несколько домов в Орловской области повреждены после налёта дронов ВСУ
Губернатор Клычков: Силы ПВО РФ сбили 10 беспилотников ВСУ в Орловской области
Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Минувшей ночью Орловская область подверглась массированной вражеской атаке БПЛА. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, заявил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
«Пострадавших нет, несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения», — говорится в сообщении.
Сотрудники оперативных служб проводят проверки на месте происшествия.
Напомним, всего за прошедшую ночь было сбито 52 беспилотника ВСУ. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 33 единицы. Ещё десять БПЛА уничтожено над Орловской областью. Над Курской и Тульской — по три, над Калужской — два и над Белгородской областью — один.