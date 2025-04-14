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Регион
14 апреля, 05:20

Несколько домов в Орловской области повреждены после налёта дронов ВСУ

Губернатор Клычков: Силы ПВО РФ сбили 10 беспилотников ВСУ в Орловской области

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Минувшей ночью Орловская область подверглась массированной вражеской атаке БПЛА. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, заявил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

«Пострадавших нет, несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения», — говорится в сообщении.

Сотрудники оперативных служб проводят проверки на месте происшествия.

Стала известна цель дронов ВСУ, атаковавших Тульскую область
Стала известна цель дронов ВСУ, атаковавших Тульскую область

Напомним, всего за прошедшую ночь было сбито 52 беспилотника ВСУ. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 33 единицы. Ещё десять БПЛА уничтожено над Орловской областью. Над Курской и Тульской — по три, над Калужской — два и над Белгородской областью — один.

Мария Любицкая
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