Стала известна цель дронов ВСУ, атаковавших Тульскую область

Жители Алексина Тульской области насчитали не менее пяти взрывов над городом. Предварительно, ВСУ пытались атаковать дронами-камикадзе типа «Лютый» Алексинскую ТЭЦ, сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что было слышно минимум пять сильных взрывов и гул моторов в небе. По их словам, БПЛА летели в сторону Алексинской ТЭЦ, но были сбиты на подлёте.

Официальной информации пока не поступало, но ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории региона.

Алексинская ТЭЦ — предприятие энергетики, расположенное в городе Алексин, Тульская область. Имеет установленную электрическую мощность — 157 МВт, установленную тепловую мощность — 231 Гкал/ч. Топливом для котлов Алексинской ТЭЦ служит природный газ. Предприятие снабжает теплом левобережную часть города Алексин.