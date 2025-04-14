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Регион
13 апреля, 23:59

Стала известна цель дронов ВСУ, атаковавших Тульскую область

SHOT: Дроны ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ в Тульской области

Фото © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Фото © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Жители Алексина Тульской области насчитали не менее пяти взрывов над городом. Предварительно, ВСУ пытались атаковать дронами-камикадзе типа «Лютый» Алексинскую ТЭЦ, сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что было слышно минимум пять сильных взрывов и гул моторов в небе. По их словам, БПЛА летели в сторону Алексинской ТЭЦ, но были сбиты на подлёте.

Официальной информации пока не поступало, но ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории региона.

Алексинская ТЭЦ — предприятие энергетики, расположенное в городе Алексин, Тульская область. Имеет установленную электрическую мощность — 157 МВт, установленную тепловую мощность — 231 Гкал/ч. Топливом для котлов Алексинской ТЭЦ служит природный газ. Предприятие снабжает теплом левобережную часть города Алексин.

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Напомним, что в марте Россия согласилась на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако власти Украины в очередной раз показали своё нежелание достигать мира. В итоге ВСУ регулярно атакуют объекты российской энергетической инфраструктуры.

Никита Никонов
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