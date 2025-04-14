Российская ПВО за ночь отразила массированную атаку 52 беспилотников ВСУ
Работа ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Минувшей ночью российские средства ПВО отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 14 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ. Атаки проходили над территориями сразу нескольких областей Центральной России.
В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 52 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 33 единицы. Над Орловской областью уничтожено десять БПЛА, над Курской и Тульской — по три, над Калужской — два и над Белгородской областью — один.
Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на Тульскую область этой ночью. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что все дроны были уничтожены, пострадавших и разрушений не зафиксировано.