Российская ПВО за ночь отразила массированную атаку 52 беспилотников ВСУ

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 52 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 33 единицы. Над Орловской областью уничтожено десять БПЛА, над Курской и Тульской — по три, над Калужской — два и над Белгородской областью — один.