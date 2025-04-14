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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 04:27

Российская ПВО за ночь отразила массированную атаку 52 беспилотников ВСУ

Работа ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Работа ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Минувшей ночью российские средства ПВО отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 14 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ. Атаки проходили над территориями сразу нескольких областей Центральной России.

В течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 52 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью — 33 единицы. Над Орловской областью уничтожено десять БПЛА, над Курской и Тульской — по три, над Калужской — два и над Белгородской областью — один.

Стала известна цель дронов ВСУ, атаковавших Тульскую область
Стала известна цель дронов ВСУ, атаковавших Тульскую область

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на Тульскую область этой ночью. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что все дроны были уничтожены, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Антон Голыбин
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