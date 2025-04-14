Губернатор рассказал об атаке беспилотников на Тульскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники, атаковавшие Тульскую область. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России уничтожены БПЛА», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники специальных служб.