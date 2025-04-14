Губернатор рассказал об атаке беспилотников на Тульскую область
Губернатор Миляев: Силы ПВО сбили над Тульской областью несколько дронов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники, атаковавшие Тульскую область. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России уничтожены БПЛА», — написал Миляев в своём телеграм-канале.
Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники специальных служб.
Также Миляев отметил, что опасность атаки беспилотников, объявленная 01:43 ночи сохраняется, поэтому важно проявлять спокойствие. Ситуация находится под контролем, указал глава региона.
Напомним, ранее сообщалось, что над городом Алексин в Тульской области прогремело не менее пяти взрывов. Работала система ПВО. Предварительно, украинские дроны типа «Лютый» пытались атаковать местную ТЭЦ.