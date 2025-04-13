Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 04:32

Российские зенитчики сбили за ночь 13 беспилотников ВСУ над двумя регионами

Боевая работа ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Боевая работа ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночь на 13 апреля системы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали 13 украинских беспилотников над двумя регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«[Сбито] 12 БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в четырёх районах. Он добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Тимур Хингеев
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