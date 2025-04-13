Российские зенитчики сбили за ночь 13 беспилотников ВСУ над двумя регионами
Боевая работа ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В ночь на 13 апреля системы противовоздушной обороны РФ успешно ликвидировали 13 украинских беспилотников над двумя регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
«[Сбито] 12 БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в четырёх районах. Он добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.