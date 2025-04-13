Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырёх районах Ростовской области

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в четырёх районах. Об этом сообщил врио главы регионы Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Он добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.