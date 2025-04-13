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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 02:37

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырёх районах Ростовской области

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в четырёх районах. Об этом сообщил врио главы регионы Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Он добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.

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Напомним, за прошлую ночь силы ПВО сбили 36 украинских БПЛА. Больше всего — над Курской областью.

Никита Никонов
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