Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырёх районах Ростовской области
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В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в четырёх районах. Об этом сообщил врио главы регионы Юрий Слюсарь.
«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.
Он добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.
Напомним, за прошлую ночь силы ПВО сбили 36 украинских БПЛА. Больше всего — над Курской областью.