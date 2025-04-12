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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 05:19

Фрагменты беспилотника повредили ж/д пути в Динском районе Кубани

Фрагменты беспилотника повредили ж/д пути в Динском районе Кубани. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Фрагменты беспилотника повредили ж/д пути в Динском районе Кубани. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В ночь на 12 апреля в станице Васюринской Краснодарского края обломки беспилотника нарушили работу контактной сети железной дороги, сообщил оперативный штаб региона. По данным властей, жертв и пострадавших нет.

На месте аварии работают аварийные службы. Движение поездов временно ограничено, а к утру задерживается один пассажирский состав.

Беспилотники ВСУ сбили над пятью районами Ростовской области за ночь
Беспилотники ВСУ сбили над пятью районами Ростовской области за ночь

Как писал Life.ru, в ночь на 12 апреля российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 36 воздушных целей самолётного типа. Наибольшее количество БПЛА (18 единиц) было перехвачено над Курской областью, ещё 13 беспилотников нейтрализовано в небе над Ростовской областью. Над Кубанью сбили один дрон.

Оксана Попова
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