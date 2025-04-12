Фрагменты беспилотника повредили ж/д пути в Динском районе Кубани

В ночь на 12 апреля в станице Васюринской Краснодарского края обломки беспилотника нарушили работу контактной сети железной дороги, сообщил оперативный штаб региона. По данным властей, жертв и пострадавших нет.

На месте аварии работают аварийные службы. Движение поездов временно ограничено, а к утру задерживается один пассажирский состав.

Как писал Life.ru, в ночь на 12 апреля российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 36 воздушных целей самолётного типа. Наибольшее количество БПЛА (18 единиц) было перехвачено над Курской областью, ещё 13 беспилотников нейтрализовано в небе над Ростовской областью. Над Кубанью сбили один дрон.