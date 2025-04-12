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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 03:07

Беспилотники ВСУ сбили над пятью районами Ростовской области за ночь

БПЛА сбили над пятью районами Ростовской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

БПЛА сбили над пятью районами Ростовской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

За ночь 12 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские дроны над пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожили в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах»,написал Слюсарь.

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Врио губернатора уточнил, что по предварительным данным, атака украинских дронов на Ростовскую область обошлась без жертв среди мирного населения и разрушений на земле.

Как сообщал Life.ru, накануне вечером, 11 апреля, российские ПВО только за полчаса сбили 13 беспилотников над Курской и Ростовской областями. О каких-либо разрушениях не сообщалось.

Лия Мурадьян
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