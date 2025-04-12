Беспилотники ВСУ сбили над пятью районами Ростовской области за ночь

За ночь 12 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские дроны над пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«БПЛА уничтожили в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах», — написал Слюсарь.

Врио губернатора уточнил, что по предварительным данным, атака украинских дронов на Ростовскую область обошлась без жертв среди мирного населения и разрушений на земле.