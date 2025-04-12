Беспилотники ВСУ сбили над пятью районами Ростовской области за ночь
БПЛА сбили над пятью районами Ростовской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
За ночь 12 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские дроны над пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«БПЛА уничтожили в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах», — написал Слюсарь.
Врио губернатора уточнил, что по предварительным данным, атака украинских дронов на Ростовскую область обошлась без жертв среди мирного населения и разрушений на земле.
Как сообщал Life.ru, накануне вечером, 11 апреля, российские ПВО только за полчаса сбили 13 беспилотников над Курской и Ростовской областями. О каких-либо разрушениях не сообщалось.