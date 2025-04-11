Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 20:38

Средства ПВО сбили за полчаса 13 дронов над Курской и Ростовской областями

13 Дронов сбили в России за полчаса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

13 Дронов сбили в России за полчаса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российские средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в период 22:00 до 22:30 по московскому времени. Военные дроны уничтожили над Ростовской и Курской областями, сообщило Министерство обороны РФ.

«Девять БПЛА — над территорией Ростовской области и четыре БПЛА — над территорией Курской области»,указано в телеграм-канале Минобороны.

Водитель скорой пострадал в результате атаки ВСУ в Харьковской области
Водитель скорой пострадал в результате атаки ВСУ в Харьковской области

Ранее Life.ru писал, как дрон ВСУ ударил по автомобилю в Ольговке Курской области. К несчастью, в результате атаки погиб 24-летний пассажир авто. Водитель транспортного средства не пострадал.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Курская область
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar