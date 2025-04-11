Средства ПВО сбили за полчаса 13 дронов над Курской и Ростовской областями

Российские средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в период 22:00 до 22:30 по московскому времени. Военные дроны уничтожили над Ростовской и Курской областями, сообщило Министерство обороны РФ.

«Девять БПЛА — над территорией Ростовской области и четыре БПЛА — над территорией Курской области», — указано в телеграм-канале Минобороны.