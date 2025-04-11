Средства ПВО сбили за полчаса 13 дронов над Курской и Ростовской областями
13 Дронов сбили в России за полчаса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Российские средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в период 22:00 до 22:30 по московскому времени. Военные дроны уничтожили над Ростовской и Курской областями, сообщило Министерство обороны РФ.
«Девять БПЛА — над территорией Ростовской области и четыре БПЛА — над территорией Курской области», — указано в телеграм-канале Минобороны.
Ранее Life.ru писал, как дрон ВСУ ударил по автомобилю в Ольговке Курской области. К несчастью, в результате атаки погиб 24-летний пассажир авто. Водитель транспортного средства не пострадал.