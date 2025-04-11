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Регион
11 апреля, 17:57

Водитель скорой пострадал в результате атаки ВСУ в Харьковской области

ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Харьковской области. Обложка © Telegram / Говорит Ганчев

ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Харьковской области. Обложка © Telegram / Говорит Ганчев

Вооружённые силы Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи в Харьковской области, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщил Виталий Ганчев, глава временной администрации региона, в своём телеграм-канале.

«Украинские боевики пытались нанести удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи на освобождённой территории Харьковской области. Беспилотник взорвался в воздухе на подлете к транспортному средству», — написал он.

Он добавил, что водитель скорой помощи получил осколочное ранение ноги. Медики оказали ему необходимую помощь.

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Ранее Life.ru сообщал, что военные Украины нанесли удар по гражданскому авто в Суземском районе Брянской области Атаку осуществили с помощью дрона-камикадзе, который столкнулся с машиной в селе Новая Погощь. В результате инцидента пострадали четыре мирных жителя, среди которых находился полугодовалый малыш.

Александра Мышляева
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