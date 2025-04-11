Водитель скорой пострадал в результате атаки ВСУ в Харьковской области

Вооружённые силы Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи в Харьковской области, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщил Виталий Ганчев, глава временной администрации региона, в своём телеграм-канале.

«Украинские боевики пытались нанести удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи на освобождённой территории Харьковской области. Беспилотник взорвался в воздухе на подлете к транспортному средству», — написал он.

Он добавил, что водитель скорой помощи получил осколочное ранение ноги. Медики оказали ему необходимую помощь.