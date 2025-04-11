Водитель скорой пострадал в результате атаки ВСУ в Харьковской области
ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Харьковской области. Обложка © Telegram / Говорит Ганчев
Вооружённые силы Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи в Харьковской области, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщил Виталий Ганчев, глава временной администрации региона, в своём телеграм-канале.
«Украинские боевики пытались нанести удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи на освобождённой территории Харьковской области. Беспилотник взорвался в воздухе на подлете к транспортному средству», — написал он.
Он добавил, что водитель скорой помощи получил осколочное ранение ноги. Медики оказали ему необходимую помощь.
Ранее Life.ru сообщал, что военные Украины нанесли удар по гражданскому авто в Суземском районе Брянской области Атаку осуществили с помощью дрона-камикадзе, который столкнулся с машиной в селе Новая Погощь. В результате инцидента пострадали четыре мирных жителя, среди которых находился полугодовалый малыш.