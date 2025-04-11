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Регион
11 апреля, 18:01

Хинштейн: 24-летний водитель авто погиб из-за атаки ВСУ в Курской области

Боевой дрон (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Боевой дрон (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Ольговке Курской области. Пассажир транспортного средства погиб, сообщил в личном телеграм-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«Украинские нацисты продолжают варварские удары по нашей территории. Сегодня в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района. Водитель, который вёз его из Курска, не пострадал», — сказано в публикации главы региона.

Младенец и трое взрослых ранены при подрыве машины дроном ВСУ под Брянском
Младенец и трое взрослых ранены при подрыве машины дроном ВСУ под Брянском

Ранее в Минобороны сообщили о крупном ночном налёте украинских дронов на российские регионы. В военном ведомстве сообщили, что средства ПВО ВС РФ уничтожили 30 беспилотников самолётного типа ВС Украины.

Юрий Лысенко
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