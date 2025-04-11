Хинштейн: 24-летний водитель авто погиб из-за атаки ВСУ в Курской области

«Украинские нацисты продолжают варварские удары по нашей территории. Сегодня в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района. Водитель, который вёз его из Курска, не пострадал», — сказано в публикации главы региона.