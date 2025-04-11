Силы ПВО уничтожили за ночь 30 украинских беспилотников в двух областях

Основная часть воздушных целей — 25 единиц — была уничтожена при попытке прорваться через воздушное пространство Курской области. Ещё 5 летательных аппаратов перехвачены над территорией соседней Белгородской области.

А в ночь на 10 апреля российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над семью регионами страны. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью (13 единиц).