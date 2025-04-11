Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 04:32

Силы ПВО уничтожили за ночь 30 украинских беспилотников в двух областях

Над приграничными регионами России силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную массированную атаку украинских дронов. Согласно данным Министерства обороны РФ, расчёты ПВО нейтрализовали 30 вражеских беспилотников самолётного типа.

Основная часть воздушных целей — 25 единиц — была уничтожена при попытке прорваться через воздушное пространство Курской области. Ещё 5 летательных аппаратов перехвачены над территорией соседней Белгородской области.

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А в ночь на 10 апреля российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над семью регионами страны. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью (13 единиц).

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Артём Гапоненко
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