Силы ПВО уничтожили за прошедшую ночь 42 украинских беспилотника

В ночь с 9 на 10 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над семью регионами страны. Согласно данным Минобороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы в период с 20:15 до 06:00 по московскому времени.

Наибольшее количество дронов сбито над Брянской (13 единиц) и Калужской (12 единиц) областями. Ещё семь БПЛА уничтожены над Курской областью, по четыре — над Белгородской областью и Республикой Крым. По одному беспилотнику перехвачено над Орловской областью и Московским регионом.