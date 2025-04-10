Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 04:21

Силы ПВО уничтожили за прошедшую ночь 42 украинских беспилотника

В ночь с 9 на 10 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата над семью регионами страны. Согласно данным Минобороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы в период с 20:15 до 06:00 по московскому времени.

Наибольшее количество дронов сбито над Брянской (13 единиц) и Калужской (12 единиц) областями. Ещё семь БПЛА уничтожены над Курской областью, по четыре — над Белгородской областью и Республикой Крым. По одному беспилотнику перехвачено над Орловской областью и Московским регионом.

Российские средства ПВО за сутки сбили 333 украинских беспилотника
Российские средства ПВО за сутки сбили 333 украинских беспилотника

А вечером 9 апреля беспилотники ВСУ пытались атаковать сразу несколько регионов РФ. Меньше чем за час силы ПВО сбили 19 дронов.

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Артём Гапоненко
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