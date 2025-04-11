На Украине объявили российские системы РЭБ лучшими в мире

Россия имеет самую совершенную в мире систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), при этом ВС РФ грамотно используют её на фронте и обеспечивают хорошую защиту от дронов для своих солдат. Об этом заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская украинскому изданию «Лига.нет».

«Радиоэлектронная борьба в России имеет опыт боевых действий и очень хорошую боевую школу. В Вооружённых силах Украины также медленно развивается производство беспилотников на оптоволокне и Украина вынуждена догонять Россию в этой сфере», — отметила она.

По мнению Берлинской, Киев не пытается думать на несколько шагов вперёд, поэтому военные технологии сильно отстают, тогда как Россия прогнозирует дальнейшее развитие отрасли ВПК и умело вводит в строй новинки.