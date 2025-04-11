Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 14:39

На Украине объявили российские системы РЭБ лучшими в мире

Глава Центра аэроразведки ВСУ Берлинская: Россия имеет лучшие в мире системы РЭБ

РЭБ. Обложка © ТАСС / Александр Река

РЭБ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Россия имеет самую совершенную в мире систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), при этом ВС РФ грамотно используют её на фронте и обеспечивают хорошую защиту от дронов для своих солдат. Об этом заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская украинскому изданию «Лига.нет».

«Радиоэлектронная борьба в России имеет опыт боевых действий и очень хорошую боевую школу. В Вооружённых силах Украины также медленно развивается производство беспилотников на оптоволокне и Украина вынуждена догонять Россию в этой сфере», — отметила она.

По мнению Берлинской, Киев не пытается думать на несколько шагов вперёд, поэтому военные технологии сильно отстают, тогда как Россия прогнозирует дальнейшее развитие отрасли ВПК и умело вводит в строй новинки.

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Ранее сообщалось, что за минувшую неделю Армия России нанесла восемь групповых ударов с применением высокоточного оружия дальнего действия и беспилотников по объектам ВСУ и ВПК Украины. Целями атаки стали цеха сборки и склады хранения ударных БПЛА ВС Украины и места хранения боеприпасов.

Татьяна Миссуми
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