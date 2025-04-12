Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 04:18

Силы ПВО России уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников

В ночь на 12 апреля российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 36 воздушных целей самолётного типа. Согласно данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА (18 единиц) было перехвачено над Курской областью, ещё 13 беспилотников нейтрализовано в небе над Ростовской областью.

Над Орловской и Белгородской областями силы ПВО сбили по два летательных аппарата, а над территорией Краснодарского края уничтожен ещё один БПЛА.

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В ночь на 11 апреля силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников в двух областях. Основная часть воздушных целей (25) была уничтожена над Курской областью. Ещё пять летательных аппаратов были перехвачены над территорией Белгородской области.

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Артём Гапоненко
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