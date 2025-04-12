Силы ПВО России уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников

В ночь на 12 апреля российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 36 воздушных целей самолётного типа. Согласно данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА (18 единиц) было перехвачено над Курской областью, ещё 13 беспилотников нейтрализовано в небе над Ростовской областью.

Над Орловской и Белгородской областями силы ПВО сбили по два летательных аппарата, а над территорией Краснодарского края уничтожен ещё один БПЛА.