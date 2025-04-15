Появилось видео последствий атаки украинских дронов на многоэтажку в Курске
SHOT опубликовал видео последствий атаки БПЛА ВСУ на многоэтажку в Курске
SHOT опубликовал видео последствий атаки украинских беспилотников на Курск. Один из дронов влетел в верхние этажи многоэтажного дома, после чего начался пожар.
Пожар в многоэтажке в Курске после атаки украинского беспилотника. Видео © SHOT
Жители Курска сообщили телеграм-каналу о том, что они слышали около 30 взрывов в небе. Первые взрывы прозвучали около двух ночи. На данный момент нет информации о возможных пострадавших.
В 00:01 оперативный штаб Курской области предупредил об угрозе атаки беспилотников. В 02:17 было объявлено о работе систем противовоздушной обороны. С 02:42 по 02:47 существовала угроза ракетного удара.
SHOT