Не менее четырёх квартир разрушено в многоэтажке в Курске после попадания дрона
SHOT: Минимум 4 квартиры разрушены в многоэтажке в Курсе после попадания БПЛА
Минимум четыре квартиры разрушены в многоэтажном жилом доме в Курске, в который врезался украинский беспилотник. Об этом сообщает SHOT.
Пожар в многоэтажке в Курске после атаки украинского беспилотника. Видео © SHOT
Местные жители рассказали телеграм-каналу, что слышали в небе около 30 взрывов. Они продолжаются уже около часа. О возможных пострадавших пока информации нет.
Оперативный штаб Курской области сообщил об угрозе атаки дронов в 00:01. В 02:17 там сообщили о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Также 02:42 по 02:47 действовала ракетная опасность.
SHOT