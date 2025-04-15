Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 00:11

Не менее четырёх квартир разрушено в многоэтажке в Курске после попадания дрона

SHOT: Минимум 4 квартиры разрушены в многоэтажке в Курсе после попадания БПЛА

Минимум четыре квартиры разрушены в многоэтажном жилом доме в Курске, в который врезался украинский беспилотник. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в многоэтажке в Курске после атаки украинского беспилотника. Видео © SHOT

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что слышали в небе около 30 взрывов. Они продолжаются уже около часа. О возможных пострадавших пока информации нет.

Оперативный штаб Курской области сообщил об угрозе атаки дронов в 00:01. В 02:17 там сообщили о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Также 02:42 по 02:47 действовала ракетная опасность.

Несколько домов в Орловской области повреждены после налёта дронов ВСУ
Несколько домов в Орловской области повреждены после налёта дронов ВСУ
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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