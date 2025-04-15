Не менее четырёх квартир разрушено в многоэтажке в Курске после попадания дрона

Минимум четыре квартиры разрушены в многоэтажном жилом доме в Курске, в который врезался украинский беспилотник. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в многоэтажке в Курске после атаки украинского беспилотника. Видео © SHOT

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что слышали в небе около 30 взрывов. Они продолжаются уже около часа. О возможных пострадавших пока информации нет.