Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Курске
SHOT: Дрон ВСУ врезался в верхние этажи многоэтажки в Курске
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажного дома в Курске, после чего начался пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает SHOT.
Пожар в многоэтажке в Курске после попадания дрона. Фото © SHOT
О возможных пострадавших пока информации нет. Местные жители рассказали, что слышали в небе над городом до десяти взрывов. Работают средства противовоздушной обороны.
Оперативный штаб Курской области подтвердил информацию о работе сил ПВО. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 00:01. Жителей призвали проявлять бдительность.