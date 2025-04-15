Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 23:20

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Курске

SHOT: Дрон ВСУ врезался в верхние этажи многоэтажки в Курске

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажного дома в Курске, после чего начался пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает SHOT.

Пожар в многоэтажке в Курске после попадания дрона. Фото © SHOT

Пожар в многоэтажке в Курске после попадания дрона. Фото © SHOT

О возможных пострадавших пока информации нет. Местные жители рассказали, что слышали в небе над городом до десяти взрывов. Работают средства противовоздушной обороны.

Оперативный штаб Курской области подтвердил информацию о работе сил ПВО. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 00:01. Жителей призвали проявлять бдительность.

Беспилотник ВСУ упал на крышу курской многоэтажки, жильцов эвакуировали
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Никита Никонов
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