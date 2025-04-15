Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Курске

Украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажного дома в Курске, после чего начался пожар. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает SHOT.

Пожар в многоэтажке в Курске после попадания дрона. Фото © SHOT

О возможных пострадавших пока информации нет. Местные жители рассказали, что слышали в небе над городом до десяти взрывов. Работают средства противовоздушной обороны.