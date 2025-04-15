Продажи крепкого алкоголя в России упали почти на 15%

В первом квартале 2025 года в России зафиксировано значительное снижение розничных продаж алкогольной продукции – на 14,7%. С января по март текущего года было реализовано 47,88 миллиона декалитров (дал) крепкого алкоголя (без учёта пива и слабоалкогольных напитков).

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 56,12 миллиона декалитров. Наибольшее падение продемонстрировали продажи водки (снижение на 7,2%, до 17 млн дал) и коньяка (снижение на 12,6%, до 3,1 млн дал). Реализация виноградных вин сократилась на 2% (до 12,98 млн дал), игристых вин – на 4,9% (до 5,1 млн дал), а ликёрных вин – на 8,8% (до 266,7 тыс. дал).

При этом продажи ликёро-водочных изделий, напротив, выросли на 12,3%, достигнув 4,2 млн дал. Самое резкое падение зафиксировано в сегменте слабоалкогольных напитков – их продажи сократились в 9,3 раза, до 490,8 тыс. дал.